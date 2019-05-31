Yalçın kalmazsa hedef Buruk

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın defteri kapanıyor. Turuncu-yeşilli yönetimin yıllık 4 milyon lira teklif ettiği Yalçın'ın 6 milyon lira istediği öğrenilirken, tıkanan görüşmelerin son bulduğu belirtildi. Yalçın ile anlaşma sağlayamayan Aytemiz Alanyaspor'da yönetim hemen teknik direktör Okan Buruk ile temasa geçti. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u çalıştıran ve sözleşmesi sona eren Okan Buruk'un düşünmek için süre istediği öğrenildi.

HEMEN ÇÖZMELİYİZ

Özellikle başkan Hasan Çavuşoğlu'nun hoca konusunda zaman kaybetmek istemediği, teknik adamın hemen belirlenip yeni sezon için transfer çalışmalarına başlamak istediği öğrenildi.