Yıldız transferi olmayacak!

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Öztürk, yeni sezon için yıldız futbolcu transfer etmeyeceklerini söyledi. Teknik direktör Bülent Korkmaz ile transfer çalışmaları için fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Öztürk, "Hocamızla görüştüğümüzde 4-5 bölge için transfer raporu sundu. Yaş ortalaması fazla olmayan, ileride satılabilecek oyuncularla o bölgeleri doldurmak istiyoruz. Görüştüğümüz bazı isimler var" ifadelerini kullandı.

BU ŞARTLARDA ZOR

YILDIZ transferi konusunda yöneltilen soruya da yanıt veren başkan Öztürk, "Yıldız transferi artık sadece bizim kulübümüz için değil, Türkiye şartlarında herkes için çok zor gözüküyor. O yüzden pek düşüncemiz dahilinde değil" diye konuştu.