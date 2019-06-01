Kahraman anne alevlere daldı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki Zeytinada Sitesi B Blokta, Yılmaz ailesine ait dairenin balkonundaki klima motoru patladı. Eve sıçrayan yangında öğretmen olan anne Emine Yılmaz, 5.5 yaşındaki Ali Çınar ile 3.5 yaşındaki Ilgın Ada'yı kucağına alarak 4'üncü kattan inip faciyı önledi.Eşi ve çocukları ile birlikte binayı terk eden İsmail Yılmaz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye, alevlere zamanında müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.YANGININ ardından Yılmaz ailesi, derin bir oh çekti. Baba İsmail Yılmaz, klimanın çalışmadığı halde nasıl patladığını ve alev aldığının şokunu yaşadığını söyledi. İtfaiye ise klima bakımı konusunda uyardı.