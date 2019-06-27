Emekli albayın örnek azmi

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 27 yıl görev yaptıktan sonra 2013 yılında kıdemli albay rütbesiyle emekli olan 50 yaşıhndaki Caner Horzum'un azmi görenleri şaşırtıyor. Emekli olduktan sonrra aynı yıl başladığı Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi'nden bu yıl mezun oldu. Horzum gibi 205 meslektaşı için SDÜ 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törene SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar, öğretim üyeleriyle öğrencilerin aileleri katıldı.Genç meslektaşlarıyla cübbe ve kep giyen Caner Horzum, belgesini aldıktan sonra havaya kep atarak mezuniyetini kutladı. Horzum, "27 yıl TSK üniformasını giydim. Şimdi de SDÜ Tıp Fakültesi'dn mezun oldum. Gururluyum. Bundan sonra da yine insanlık için hizmet edeceğim" dedi. Başarılı olmak için çalışmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Horzum, "Disiplinli çalışırlarsa üstesinden gelmeyecekleri hiçbir şey yok. Gençlere de bunu tavsiye ediyorum" diye konuştu. 6 yılın çok keyifli geçtiğini anlatan Horzum, "Her gün yeni bir şeyler öğrendim. Bu beni çok motive etti. Gençliğin içinde olmak beni ateşledi" ifadelerini kullandı.