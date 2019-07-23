Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Antalya’nın sembolü yenileniyor

’nın sembolü yenileniyor

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019
Antalya’nın sembolü yenileniyor
Antalya'nın hakim tepelerinden biri olan Kepez Varyant'ta bulunan Atatürk maskı yenileniyor. 11 yıl öne yapılan 10 ton demir, 40 ton kum ve 10 ton çimento kullanılarak yapılan mask, yıllardır kente gelenleri karşılıyor. Aradan geçen süreç içerisinde tahrip olan 35 metre yüksekliğinde ve 25 metre genişliğindeki mask yenileniyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ
Alanında Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan maskın zarar gören kısımlarını sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye çağrıda bulunmuştu. Tütüncü'nün talimatı ile maskın zarar gören yerleri tespit edildi ve onarım çalışmaları başladı. Başkan Tütüncü, 4-5 ay gibi bir sürede maskın ince işçilikle tamir edileceğini ifade etti. Maskın dış yüzeyine iskele kurulurken çalışmalar başladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’nın sembolü yenileniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN