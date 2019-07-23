Antalya’nın sembolü yenileniyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın hakim tepelerinden biri olan Kepez Varyant'ta bulunan Atatürk maskı yenileniyor. 11 yıl öne yapılan 10 ton demir, 40 ton kum ve 10 ton çimento kullanılarak yapılan mask, yıllardır kente gelenleri karşılıyor. Aradan geçen süreç içerisinde tahrip olan 35 metre yüksekliğinde ve 25 metre genişliğindeki mask yenileniyor.Alanında Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan maskın zarar gören kısımlarını sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye çağrıda bulunmuştu. Tütüncü'nün talimatı ile maskın zarar gören yerleri tespit edildi ve onarım çalışmaları başladı. Başkan Tütüncü, 4-5 ay gibi bir sürede maskın ince işçilikle tamir edileceğini ifade etti. Maskın dış yüzeyine iskele kurulurken çalışmalar başladı.