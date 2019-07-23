Antalyaspor yeni sezonda 4 farklı forma giyecek

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'un 2019- 2020 Cemil Usta Futbol Sezonu'nda giyeceği formaları, Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz ile takımın maçlarını kaçırmayan 'Zühre Ana' olarak tanınan Ümmüsün Yirikoğlu, hostes Ceren Kurtuluş ve görme engelli Ömer Şentürk tanıttı.Antalyaspor'un yeni sezon formaları, önünde Yivli Minare'yi temsil eden deseni barındıran kırmızı ve beyaz modellerin yanı sıra klasik çubuklu forma bu yıl da yeşil sahalarda yer alacak. Bu yıl yeni model olarak ise Antalyaspor armasının ve kırmızı beyaz renklerden oluşan Antalya haritasının yer aldığı lacivert forma oldu.