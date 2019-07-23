Bir gece krallığın bedeli 110 bin TL

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TURİZMİN başkenti Antalya, beş yıldızlı otellerin kral daireleri ve villalarında lüks ve hizmette sınır tanımıyor. Dünya liderleri ve birçok ünlü ismin de ağırlandığı kral daireleri ve villa misafirleri, havalimanından helikopterle alınıyor. Bu villa ve kral dairelerinin gecelik fiyatları 5 bin ila 20 bin dolar arasında değişiyor. Bazı otellerde villanın bir günlük fiyatı 105-110 bin TL'yi buluyor. Antalya'daki villa ve kral daireleri, Obama, Putin, Merkel gibi dünya liderleri ile yıldızları ağırladı. IC Residence Hotel'in Genel Müdürü Nihat Tümkaya, villa fiyatlarının geçen yıla oranla iki katına çıktığını açıkladı.