Evin üstüne buz yağdı

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'UN Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Olay, Yarışlı Köyü'nde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı.Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi. Ev sahibi Süleyman Ocak'ın gelini Zeliha Ocak, "Evin bahçesinde otururken patlama sesi duydum. Koşarak 8 aylık kızımın uyuduğu oturma odasına geldim. Hemen yanı başında buz kütlesi vardı. Büyük bir faciadan kurtulduk" dedi.Olay yerinden hemen kızını alarak dışarı çıktığını anlatan Zeliha Ocak, "Bağırarak yardım istedim. Çok korktum. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı haber verdik. Jandarma ekipleri gelerek inceleme yaptı. Evimizde ciddi hasar oluştu. Kızıma bir şey olmaması tek tesellimiz" diye konuştu.