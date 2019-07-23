Hızlı trene ÇED müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN 100 yıllık demiryolu rüyasında iyi haber geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ve Konya üzerinden Antalya'ya bağlanacak hızlı trenle ilgili 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı' (ÇED) verildi. 530 kilometrelik Antalya-Konya-Aksaray- Nevşehir-Kayseri yüksek hızlı tren projesi için önemli bir engel de aşılmış oldu.Antalya'yı Anadolu'ya bağlayacak iki hızlı tren hattı projesi bulunuyor. Antalya-Konya hattının yanı sıra, Eskişehir'e bağlantılı Afyonkarasihar- Isparta ve Burdur üzerinden bir hat projesi daha bulunuyor. İki proje üzerinde hat belirleme çalışmaları büyük oranda tamamlandı. İki hat, Antalya'nın turizm potansiyelinin bölgeye yayılmasına katkı sağlayacak.