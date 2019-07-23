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Sutopunda tarihi başarı

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Sutopunda tarihi başarı
ANTALYASPOR Kulübü Derneği bünyesinde 4 yıl önce kurulan Bayan Sutopu U19 takımı, tarihinde ilk defa birinci lige çıktı. Şampiyonluk kupasını kazanmanın sevincini yaşayan kırmızı beyazlılar, Türkiye'nin en iyi 6 takımı arasına adını yazdırdı. Kurulduğu ilk yıl bölgesel ligde ardından üçüncü lig, sonra eleme grubu ve 2. ligde mücadele eden Antalyaspor Bayan Sutopu U19 takımı, sezonu şampiyon tamamladı.

HEDEF KALICI OLMAK
İkinci ligde yer alan 12 takım arasında birinciliği elde eden kırmızı beyazlılar, Sutopu 1. Ligi'ne yükseldi. Antalyaspor Bayan Sutopu U19 takımı, tarihinde ilk defa birinci ligde mücadele edecek.
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Sutopunda tarihi başarı
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