Vali ve başkan temizlik yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Isparta Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında daha temiz bir çevre sloganıyla, Kent Ormanı, Sidre Tepesi ve Öküz Battı bölgesinde yüzlerce kişinin katılımıyla temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Proje kapsamında Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de eşleriyle birlikte projeye destek vererek vatandaşlarla çevre temizliği yaptı.Gökçay mesire alanında buluşan katılımcılara doğa yürüyüşü ve temizlik öncesinde sabah kahvaltısı olarak simit, peynir ikramında bulunuldu. Vali Seymenoğlu, "Elbirliği ile çevre bilincini ve farkındalığı ortaya koyabilmek için bir temizlik çalışması yaptık. Bu bir başlangıç. Bunu bütün vatandaşlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın sahiplenmesi lazım" diye konuştu.Belediye Başkanı Başdeğirmen de "Şehrimiz bizim, ülkemiz bizim o halde biz buraları çok temiz tutmak zorundayız. Çocuklarımızın geleceği, doğamızın güzelliği için mutlaka bu temizliği yapmak zorundayız" dedi.