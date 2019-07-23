Zirvede Yörük ateşi yandı

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KEMER Yörükler Derneği tarafından Kemer Belediyesi desteğiyle düzenlenen 10. Çukuryayla Yörük Şenlikleri, Kemer'in en yüksek yaylalarından olan Çukuryayla'da gerçekleştirildi. Şenliğe, Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Müftüsü Recep Balaban ve vatandaşlar katıldı.Temsili Yörük göçüyle başlayan şenlik, çoban ateşinin yakılmasıyla devam etti. Keçi derisinde yayık ayranının da yapıldığı şenlikte Yörük düğünü, gelin alma, halat çekme yarışı, çuval yarışı, at ve bisiklet gösterisi, yağlı güreşler yapıldı. Başkan Topaloğli'nun zeybek oyunu ve renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik, davetlilerden büyük alkış aldı. Kaymakam Karameşe, "Yörük ateşinin hiçbir zaman sönmemesi gerekiyor. Geleneklerimizi unutturmayan Yörüklere teşekkür ediyoruz" dedi.