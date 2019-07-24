Antalya’nın proje gururu

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Antalya'da motosiklet kullanıcılarının karıştığı kazalarda ölüm ve yaralanma olaylarını en aza indirmek amacıyla başlatılan' Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesi Türkiye'ye yayılıyor. İçişleri Bakanı Soylu'nun katılımıyla 5 Temmuz tarihinde tanıtılan başlatılan projeyle Antalya Türkiye'ye örnek oldu. 284 bin kayıtlı motosikletin bulunduğu Antalya'da tanıtımının ardından diğer illerdeki motosiklet dernekleri kendi illerinin valiliklerine başvurarak aynı projelerin kendi illerinde de uygulanmasını istedi. İçişleri Bakanlığı, projenin valilikler aracılığı ile tüm illerde uygulanması için çalışma başlattı. Önümüzdeki iki ay içinde projeler 81 ilde uygulamaya başlayacak.Trafikten Sorumlu Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, bu proje ile tüm Türkiye genelinde motosiklet kaynaklı ölümlü ve yaralamalı trafik kazaların önüne geçileceğini kaydetti. Projenin Antalya'da tanıtımını andından 7-21 Temmuz tarihleri arasında 8 bin 526 polis ve jandarma aracılığıyla 50 bin 514 motosikletliye ulaşıldığı öğrenildi. Bu kontrollerde kaskı olmayan bin 849 sürücü kask temin etmesi sağlandı. Tüm uyarıların ardından kask takmayan bin 435 sürücüye ise cezai işlem uygulandığı bildirildi.YAPILAN onca uyarıya karşın kaskın takılmadığı kazalarda yaralananlar düşündürüyor. Son olarak Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza Kınık Mahallesi'nde meydana geldi. Havada taklalar atan motosiklet sürücüsü yola düştü. Kazada hurda haline gelen motosikletin kimliği belirlenemeyen sürücüsü ağır yaralandı. Görgü tanıkları, motosiklet sürücüsünün başında kask olmadığını belirtirken, kaskın motosikletin önünde asılı durduğu kaydedildi.