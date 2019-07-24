Başkan rakibini sürgün etti

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ANTALYA'NIN İbradı ilçesinde son seçimde DSP'den belediye başkanı adayı olan belediye personeli Mustafa Kozanoğlu, 'Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' kapsamında 6 aylığına ilçeye 288 kilometre mesafedeki Elmalı Belediyesi'ne gönderildi. Son seçimlerde rakibi olan Belediye Başkanı CHP'li Serkan Küçükkuru'nun kendisine mobbing uyguladığını öne süren Kozanoğlu, Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını istedi. Bir dönem başkan yardımcılığı da yapan Kozanoğlu, "Seçimden beri iş yerimde baskı, mobbing ve yıldırma amaçlı her türlü eylem ve işleme maruz kaldım" dedi.Başkan Küçükkuru'nun kendisini 10 metrekarelik bir masa ve 4 çalışanın bulunduğu odada görevlendirdiğini dile getiren Kozanoğlu, "Vatandaşların gelmesi üzerine içeride yer olmadığından kısa süreliğine çay ocağına çıktığım esnada belediye başkanı Serkan Küçükkuru odaya gelerek birtakım hakaret ve küçük düşürücü ifadeler kullanmış. İş yerinde bulunmadığım gerekçesiyle şahsım aleyhine tutanak tutturdu. 4 gün sonra lavaboya gitmek için odadan ayrıldığım esnada tekrar iş yerine gelmediğim ve kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığım gerekçesiyle yeniden aleyhimde tutanak tutturmuş" diye konuştu.Mustafa Kozanoğlu, Elmalı'ya görevlendirilerek kendisinin yanı sıra eşi ve üç çocuğunun da cezalandırıldığını kaydetti. Kozanoğlu, "3 çocuklu bir aile olarak yıllardır İbradı'da ikamet etmekteyiz. Bu görevlendirme, aile birliğimizin de maddi manevi sarsılmasına neden olup şahsıma ve aileme de büyük zararlar vermektedir. Adaylığım sonrası işe iademde bu tutum tamamen öç alma ve cezalandırma amacı taşıyıp bu keyfilikle idari işlemlerin temel amaçlarından oldukça sapmıştır" diye konuştu.