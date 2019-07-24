Eşine verdiği sözü tuttu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kemer ilçesinde ev hanımı Hatice Kızılkaya azmiyle örnek oldu. Kilo nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Kızılkaya, 2013'te eşini kaybedince psikolojik sorunları nedeniyle kilo almaya devam etti. 143 kiloya kadar çıkan Kızılkaya'da 2015 yılında şeker, tansiyon ve tiroit hastalıkları ortaya çıktı.Kendi çabalarıyla 30 kilo veren Kızılkaya, bilinçsiz kilo kaybı nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya devam etti. Ve yeniden kilo aldı. Hatice Kızılkaya, çocukluk arkadaşı diyetisyen Gülsen Saydan'dan yardım istedi. Saydan'ın hazırladığı diyet programını uygulayan ve spor yapan Kızılkaya, 18 ayda 64 kilo verdi. 143 kilodan 79 kiloya düşen ve sağlığına kavuşan Hatice Kızılkaya, artık ilaç da kullanmıyor.HATICE Kızılkaya, eşinin Kumluca'daki mezarını ziyaret etti. Dua eden Kızılkaya, "İsteğin şimdi gerçekleşti" dedi. Kızılkaya, kilo verdikten sonra güvenini kazandığını belirtti. Daha önce giydiği pantolonunun bir bacağına şimdi bütün bedeniyle sığdığını anlatan Kızılkaya, "Artık mağazalarda rahatlıkla alışveriş yapıyorum. Birçok kişiye örnek oldum. Çok mutluyum" dedi. Gülsen Saygan da Hatice Kızılkaya ile 18 aydır çalıştıklarını belirterek, "Özgüven yetersizliği sorunu kalmadı. Çok mutlu, neşe dolu hayatına devam ediyor" dedi.