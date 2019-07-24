Fasulye için güç birliği

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı, Dereköy Mahallesi'nde coğrafi işaret yolundaki kuru Beydağ fasulyesinin tanıtımı için Kuru Fasulye Şenlikleri yapıldı. Mahalle muhtarlığı koordinesinde gerçekleştirilen şenlikler 2 gün sürdü. Şenliklerin ilk gününde akşam, yöresel sanatçılar eşliğinde müzik eğlence programı yapıldı. Pazar günü ise köy meydanında çeşitli etkinlikler düzenlendi.Açık arttırmada ağalık yarışını Kumlucalı iş adamı Cihan Kızılkaya 40 bin TL vererek kzandı. 'Hatice Nine' tiplemesi ile orta oyuncu Ali Elgün gösteriler yaptı. Şenlik, müzik eşliğinde eğlence programı ile son buldu. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, coğrafi işaret almak için çalışacaklarıanı söyledi.