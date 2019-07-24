Kaplumbağa plajda ilgiden kaçmış

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki sahilde deniz kaplumbağasının sahildeki şezlonglar arasında yumurtlama alanı kazdığı görüntü tepkilere neden oldu. Kaplumbağanın bir süre yuva alanı aradıktan sonra, yumurtlamadan sahili terk ettiği görüldü. Bir vatandaş bu anları, sosyal medyada 'kaplumbağaların üreme alanı olan Akdeniz sahillerinde denizin dibine kadar şezlongları indirmeyi anlamıyorum' yorumu ile paylaştı.Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia Mydas) olan bu türün şezlonglardan değil, etrafındaki insanlar, patlayan flaş ve kamera ışıklarından korktuğu için yumurtlamadığını söyledi. Bu türün Alanya kıyılarında görülmediğini ifade eden Kayhan, "Hayvanın yumurtlamamasının tek nedeni etrafındaki insan sesleri ve patlayan flaş ve kamera ışıklarından korkmasıdır. Korkutulmasaydı burayı yumurtlama alanı olarak seçebilirdi. Bu tür bir durumda hayvanın etrafına