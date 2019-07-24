Mutlu gün adresi oldu

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'UN Yeşilova ilçesinde, turkuaz suyu ve beyaz kumuyla Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü sahili düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlere platform oldu. Gelin ve damatlar, evliliğe ilk adım atan nişanlılar gün batımı eşliğinde hayatlarının en güzel anını ölümsüzleştiriyor.Esra ve Kamil Kaleli çifti de dış çekim için Ankara'dan 485 kilometre yol kat edip Salda Gölü'nün 'Saldivler' denilen Beyaz Adalar kısmına geldi. Çift eşsiz manzara eşliğinde poz verdi. Kaleli çifti gelecek ay düğün yapacaklarını belirtti.. Eşiyle fotoğraf çektirmek için gelen Bedia Akçil ise Burdur Gölü'nde gün batımının harika olduğuna dikkat çekti. Akçil, "Bu anlamlı günde, anı ölümsüzleştirmek için buraya geldik. Burdur Gölü'nde hatıra fotoğrafı çektirmeyi bütün gelin ve damatlara tavsiye ediyorum" dedi. Burdurlu damat Ömer Erkılıç ise Salda'nın tüm çiftlere uğur getirmesini diledi.