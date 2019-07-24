Önce final sonra yüzük

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Plaj Futbolu Ligi Manavgat Mehmet İnci Etabı çekişmeli maçların ardından romantik anlara sahne oldu. 26 karşılaşmanın oynandığı turnuva, Elektronik Market ve Bosna Kahvecisi takımlarının finali ile sona erdi. Son üç yılın şampiyonu olan Bosna Kahvecisi finalde kaybederken, takımın oyuncusu Ömer Behiç Benlioğlu ise kupa töreninde sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Boğaz Otel sahilinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 bin kişinin izlediği turnuvanın kupa seremonisi sonrası Ömer Behiç Benlioğlu, kız arkadaşı Ceren Ak'a evlenme teklifi yaptı. Ceren Ak, erkek arkadaşının teklifine 'Evet' yanıtı verdi.