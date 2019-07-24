Önce rüyasında bıçaklamış

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA trans birey Gökçe Saygı'yı (39) 22 bıçak darbesiyle öldüren Şahin Yalçın (20) hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Antalya Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre maktulün vücudunda 22 bıçak yarası olduğu ve bunların 12'sinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu ifade edildi. Mahkemece kabul edilen iddianamede sanık Şahin Yalçın ile olay sırasında evde bulunan Ş.K yaşananları tüm detaylarıyla anlattı.Olayın tek görgü tanığı Ş.K. ifadesinde, sanığın kendisine "Rüyamda Gökçe'yi bıçaklıyordum. Zaten doğrayıp klozete atıyordum" dediğini söyledi. Ş.K., "Olay günü Naz ile film izliyorduk. Şahin yanımıza geldi. Bir süre sonra ise ortada hiçbir şey yokken maktul Naz'ın sırtına bıçakla birkaç kez vurdu. Naz da 'Öldüm Şahin öldüm, yapma Şahin' diye bağırdı. Şahin durmadan maktule vurmaya devam ediyordu. Korktum kaçtım" dedi. Şahin Yalçın ise Gökçe Saygı'nın kendisine cinsel ilişki teklif ettiği için sinirlendiğini ve o sinirle olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.