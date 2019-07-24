OSB’den asfalt teşekkürü

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ISPARTA Belediyesi'nin, bölgesi dışında olmasına rağmen şehrin ekonomik menfaatleri doğrultusunda Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştirdiği 78 bin metrekarelik asfalt çalışması sonrasında sanayiciler tarafından teşekkür ziyaretinde bulunuldu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle bir araya geldi.Başdeğirmen'e iş adamları tarafından yapılan hizmetten dolayı plaket verildi. Karabulut, 25 günde tamamlanan çalışmaların sanayicilerin büyük bir sorununu çözdüğünü vurguladı. Seçim öncesi OSB ziyaretinde asfalt sözü verdiğini hatırlatan Başdeğirmen, "İlk işimiz sözümü gerçekleştirmek oldu. Sanayicimiz şehrimize katkı sağlıyor, vergileriyle gelir getiriyor İstihdam oluşturuyor. Bu hizmeti de bizim yapmamız gerekiyor" dedi.