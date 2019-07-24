Özel çocuklara resim terapi

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Dünya genelinde yardıma ihtiyacı olan çocuklara sanatla terapi uygulayan ABD'li ressam Timothy Lomas, Türkiye'de devlet koruması altındaki engelli çocuklara 'Timothy Lomas ile Ben Buradayım Sanat Atölyesi Projesi' kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde resim eğitimi verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen proje kapsamında Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ndeki orta ve hafif düzeyde zihinsel engelli 32 birey resim yaptı.Özel çocuklara farklı teknikler kullanarak hayal güçleriyle resim yapabileceklerini anlatan Lomas, atölye çalışmasında çocuklarla denizi betimleyen bir duvar resmi çizdi. Lomas, Türkiye'nin dört bir yanında özel bireylerle sanat atölyeleri icra etiklerini belirterek, "Temel amacımız özel çocuklarla kültürel değişimi sağlamak" diye konuştu.