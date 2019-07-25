5 milyonluk vurgunda cezaya itiraz reddedildi

Antalya'da başkalarına ait arsaları, sahte belge ile satarak, yaklaşık 5 milyon TL'lik vurgun yaptıkları iddiasıyla 13'er yıl 6'şar ay hapis cezası alan 3 sanığın temyiz başvurusu, 'cezalar isabetli' gerekçesiyle reddedildi.

KİMLİK HIRSIZLIĞI

Olay 2017 yılının kasım ayında meydana geldi. Uğur Uysal, yurt dışında yaşayan M.K. ve M.Ç.'nin, Çalkaya Mahallesi'ndeki 98 bin 213 ve 34 bin 873 metrekarelik arazilerini satmak için Ali Çeltik ile işbirliği yaptı. İkili ele geçirdikleri kimlik bilgilerini kullanarak, sahte nüfus cüzdanları oluşturdu. İkili bu şekilde arazileri, bir şirkete, her biri 150 bin TL değerindeki 18 daire ve 2 milyon 200 bin TL karşılığında sattı. Olay, mağdurların Antalya'ya gelmesiyle ortaya çıktı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Çeltik, Uğur Uysal ve Yunus Özdemir, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 13'er yıl 6'şar ay hapis ile 62 bin 500'er TL para cezasına çarptırıldı. Ceza alan 3 sanık, avukatları aracılığıyla Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru reddedildi.