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Aromatik bitkilerin izindeler

Giriş Tarihi: 25.7.2019
Aromatik bitkilerin izindeler

Antalya Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yayla bölgelerinde tıbbi aromatik bitkilerle ilgili inceleme gezisi yapıyor. Son olarak Geyikbayırı Mahallesi Sakarpınarı mevkisi ile Çağlarca Mahallesi Koz ağacı mevkilerde tıbbi aromatik bitkilerle ilgili gezi düzenlendi. Tanıtım çalışmasına üreticiler, teknik personeller, çocuklar katılım sağladı.

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI
Gezi çalışmasında sarı kantaron ve kekik bitkilerinin kültüre alınan çeşitlerinde yetiştiricilik metotları, iklim ve toprak istekleri, doğada korumalarına yönelik öneriler ve yok olmamaları için neler yapılabileceği konularına değinildi. Ayrıca bu bitkilerden tamamlayıcı tıp alanında nasıl faydalanılacağı ve diğer kullanım alanları anlatıldı.

BİLİMSEL SUNUM YAPILDI
Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden Dr. Filiz Dilekçi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Hatice Akay, konuyla ilgili sunum yaptı

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Aromatik bitkilerin izindeler
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