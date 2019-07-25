AŞT’nin müzisyeni kaza kurbanı oldu

Antalya'da motosiklet kazalarında yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmek için başlatılan kampanyalara karşın kazalar can yakmaya devam ediyor. Son kurban Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun (AŞT) müzisyeni Serkan Kandemir oldu. Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada 07 DAK 81 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Kandemir direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde park halindeki 07 LDM 15 plakalı kamyona arkadan çarptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kaza sırasında motosikletten düşerek yaralanan Kandemir olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürüldü. AŞT'de klarnet sanatçısı olarak görev yapan Kandemir, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.