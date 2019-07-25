Borç edebiyatı başladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve gelişinin 100'üncü gününde düzenlediği basın toplantısı ile yapamadıklarını açıkladı. Yeni borç edebiyatı yapan Böcek, 142 kişinin işten çıktığını açıkladı.

12'SİNİ BİZ ÇIKARDIK

İşten çıkarılmalarla ilgili ayrıntıyı paylaşan ve bunlardan 12'sini 'devlet büyüklerine hakaret, uyuşturucu ve birbirleri ile kavga' etmeleri sonucu işten çıkarıldığını söyleyen Başkan Böcek, "Geriye kalan 130 kişi kendi isteği ile işten ayrıldı" dedi. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde başta Atatürk olmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine hakaret etmenin işten çıkarılma gerekçesi olduğunu vurgulayarak, "Devlet büyüklerine asla hakaret ettirmem" diye konuştu.

310 KİŞİ İŞE ALINDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 12 bin 798 personeli olduğunu ifade eden Başkan Böcek, göreve geldikleri günden bugüne kadar faaliyetlerine son verdikleri faytonculardan 25'ini işe aldıklarını anlattı. Böcek, "Büyük sıkıntı yaşanan sivrisinek ve böcek sorununu çözmek için ilaçlama ekibine 140 kişi, itfaiyeye 60 kişi ve 3. Raylı Sistem Hattı için 85 güvenlik görevlisini olmaz üzere 310 kişiyi işe aldık" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Başkanı, bir önceki yönetim tarafından ilçelerde görevlendiren personel ile yapılan görüşmeler sonucu istedikleri yerlere nakillerinin yapıldığını kaydetti.

YİNE BORÇ EDEBİYATI

31 Mart'ta CHP'den seçildikten sonra borç edebiyatı yaparak göreve başlayan Böcek, 100'üncü gününde aynı edebiyata devam etti. Makama oturmadan önce 3 milyar 400 bin olduğunu düşündüğü borcun 6 milyar olduğunu gördüklerini iddia eden Böcek, şunları söyledi: "Gelir gider dengemiz kötü. Aylık 40 milyon lira açık veriyoruz. Bunu asla siyaset malzemesi yapmam, yapmadım da. Orman Bakanlığı'ndan alınan ve 150 milyon lira yatırım yapılan Sarısu Mesire Alanı'nın sözleşmesi biz seçimi kazanınca iptal edildi."

3'ÜNCÜ HAT AĞUSTOS'TA

Böcek, seçim öncesi yapım çalışmalarına başlanan Varsak-Otogar arası 3. Raylı Sistem Hattı'da 28 test sürüşünün tamamlandığını açıkladı. Böcek, hattın 1 Ağustos tarihi itibarıyla vatandaşın hizmetine gireceğini ifade etti.



TABELA İCRAAT OLDU

CHP'LI Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 100 günlük icraatları içinde belediye tabelasına TC ibarasi konulmasını örnek göstererek, bu sürede faytonların faaliyetlerine son verdiklerini, ulaşımda dini ve milli bayramlarda ücretsiz ayrımını kaldırdığını anlattı. Böcek, Halk Su iç in fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, Halk Mama, Halk Süt, Halk Yem için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.



SOSYAL YARDIMDA İNCELEME VAR

ESKI yönetim tarafından uygulamaya koyulan 'Sosyal Kart' ile ilgili inceleme başlattıklarını anlatan Böcek konuşmasına şöyle devam etti: "Bu sisteme dahil olan 12 bin kişi vardı. Ancak seçim döneminde bu rakam 17 bine ulaşmış. Bu nedenle yardımları durdurup inceleme başlattık. İnceleme sonunda yardıma muhtaç kişilere destek kaldığı yerden devam edecek. Böcek'in göreve geldiğinde durdurduğu 12 projeyi bir icraat olarak göstermesi dikkat çekti.

ELİF UZUNOĞLU