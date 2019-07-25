Bu kadro yetersiz

Antalyaspor'un Bolu kampındaki ilk hazırlık maçında Aytemiz Alanayspor ile yaptığı maçta golsüz berabere kalması kadrodaki eksiklikleri ortaya çıkardı. Düzce'nin Topuk Yaylası'ndaki maçın ilk yarısında iyi bir görüntü veren ancak ikinci yarıda beklenenden uzak olan kırmızı-beyazlılarda transferi gündeme getirdi.

YOĞUN FİKSTÜR TRAFİĞİ OLACAK

Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, Bolu kampını yoğun hazırlık maçlarıyla geçireceklerini söyledi. Erzurum'da güzel bir kamp dönemi yaşadıklarını vurgulayan Korkmaz, "Bolu'da da güzel bir kamp dönemi geçirip, hazırlık maçlarıyla istediğimiz oyun sistemini sahaya yansıtıp sakatlanmadan yeni sezona hazırlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'HER MAÇIMIZI KAZANMALIYIZ'

Fikstürün avantajını ve dezavantajını oynadıkları maçlarda göreceklerini belirten Korkmaz, "Geçen sene farklı bir sezondu. Ligin ilk yarısında daha çok puan kazandık. İkinci yarı fikstür avantajımız vardı ama daha az topladık. Dolayısıyla teker teker oynayacağımız maçlara odaklanmamız lazım. Hedef maç kazanmak. 3 puan aldıkça ve kaybettikçe hedefleriniz oluşuyor. Dolayısıyla bizim hedefimiz maç kazanmak" şeklinde konuştu.



3. TRANSFER YAPILACAK

KORKMAZ, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve 3 mevkiye transfer yapmak istediklerini ifade etti. Aytemiz Alanyaspor maçında takımı görme fırsatını bulan teknik ekibin, defansa sağına bir stoper, orta sahaya bir virtüöz ve forvete Doukara ile birlikte oynayacak golcü transferini düşünüyor. Forvette Mevlüt Erdinç ile anlaşılması halinde bu mevki için gelecek vaat eden genç bir ismin transferi güdeme gelecek.