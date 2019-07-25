Burdur turizmde hedef büyüttü

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe ile Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, kazı çalışmaları Türkiye ile Belçika ortaklığında yürütülen Sagalassos Antik Kenti'ni gezdi. Aşkların ve imparatorların şehri olarak bilinen 5 bin yıllık antik kent gezisine Burdur Valisi Hasan Şıldak da eşlik etti. Heyete, kazı başkanı Belçika Leuven Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Jeroen Poblome tarafından bilgi verildi.

45 BİN KİŞİ GEZDİ

Vali Şıldak, Sagalassos'taki kazı çalışmalarının her geçen yıl daha iyi bir seviyeye geldiğini belirten Şıldak, "Gün yüzüne çıkan yeni yerler ve antik kentin yeni bölümleri bizleri heyecanlandırıyor. İlgi oldukça yoğun. Yıl başından itibaren 45 bin 600 ziyaretçi Sagalassos'u ziyaret etti" dedi. Şıldak, Burdur'un bu yıl turizm pastasından çok daha büyük pay aldığını, yıl sonu hedefinin 1.5 milyon turist olduğunu söyledi. Büyükelçi Michel Malherbe de burada ayağa kaldırılan yapıların iki ülkenin dostluk sembolü olduğunu vurguladı.