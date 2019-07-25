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Eğlencenin ‘suyu’ çıktı

Giriş Tarihi: 25.7.2019
Eğlencenin ‘suyu’ çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde sıcak havadan bunalan tatilciler, sahilde ve su parklarında serinlemeye çalıştı. Kiriş Mahallesi'ndeki Dolu- Su Parkı, sıcaktan bunalan tatilcilerle doldu. Tatilciler burada hem serinledi, hem de düzenlenen aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Kaydıraklardan kayan turistler, özellikle 'kay-uç' isimli kaydırakta heyecan dolu anlar yaşıyor.

TÜRKİYE'DE BENZERİ YOK
Denizkızı gösterisinin yanı sıra Türkiye Flyboard şampiyonu Doğukan Çelik de dalga havuzunda yaptığı şovlarla tatilcilere görsel şölen sunuyor. İşletme müdürü Erhan Okçan, Türkiye'de tek olan kaydırakların adrenalin tutkunlarının ilgisini çektiğini belirtti.

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Eğlencenin ‘suyu’ çıktı
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