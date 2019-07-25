Farkındalık için pedal çevırdıler

BUGÜN NELER OLDU

ntalya'da her salı günü kent merkezinin farklı noktalarına motorlu taşıt trafiğini azaltma ve insanları harekete yöneltmek amacıyla pedal çeviren'nun bu haftaki turuna Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü katıldı. Atatürk Parkı'ndan başlayacak tur için buluşan yüzlerce bisikletleri kasklarını takarak yola çıktı. Grubun kendisi için yaptırdığı formayı giyen Tütüncü, bisikletlilerle birlikte Dokuma Park'a kadar pedal çevirdi. Tur öncesinde konuşan başkan Tütüncü, bisiklet sürerken kask takmanın önemine vurgu yaptı. HER HAFTA TUR OLACAKTütüncü, "Sağlıklı yaşama dikkat çekeceğimiz bir tur olmasını istiyorum. Bisiklet yollarını ilçelere de yaymak adına tüm belediyelerle birlikte çalışma yürütmemiz gerekiyor.şeklinde konuştu.