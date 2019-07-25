Genç gezgin Türkiye turunda

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Antalyalı genç gezgin Erkan Beceral (18) otostop ile Türkiye'yi geziyor. Beceral, ördüğü bileklikleri satarak ve yazdığı şiirleri okuyarak para kazanıyor. Antalya'dan 15 Haziran'da yola çıkan Erkan Beceral, Uşak ve Aydın dahil 7 şehre uğradıktan sonra İzmir'e ulaştı. Beceral, 1 yıl içinde tüm Türkiye'yi dolaşmayı hedefliyor. CÜZDANINI ÇALDIRDI Beceral, 'Otostopla Türkiye'yi geziyorum, şiir okumak 1 TL' yazılı pankartı taşıyarak kendisini dinlemek isteyenlere şiirlerini okuyor. 14 yaşından beri bu gezinin hayalini kurduğunu anlatan Erkan Beceral, "Gezmeyi çok seviyorum ve farklı insanları tanımak çok hoşuma gidiyor. Babam çadırımı aldı. Yola çıkarken yanımda 30 lira vardı. Otostopla yolculuğuma başladım" dedi. Sırt çantasında kitaplarının yanı sıra çadır, terlik ve birkaç parça kıyafeti bulunduğunu belirten Beceral, ördüğü bileklikleri 10 TL'ye sattığını ve 1 TL karşılığında da şiir okuduğunu söyledi. İzmir'de çadırda uyurken cüzdan ve telefonunun çalındığını anlatan Erkan Beceral, olumsuzluklara karşın geziyi yarıda bırakmamakta kararlı olduğunu anlattı.