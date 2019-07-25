Genç raketler yetişiyor

BUGÜN NELER OLDU

MURATPAŞA Belediyesi'nin sporun tabana yayılması için yılda 3 dönem olarak açılan spor okullarında yaz kursları devam ediyor.BÜTÜN TESİSLER DOLUKurslar Mustafa Çetinkaya ve Uğur Mumcu statlarıyla birlikte 75'inci Yıl, Çağlayan, ASTUR ve OYAK spor tesisleri; Süleyman Evcilmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Aynur Ayan, Güzeloba Ortaokulu, Naim Süleymanoğlu Spor Salonları ve Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi'yle Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda gerçekleştiriliyor. Muratpaşa Belediyesi'nin 7-4 yaş arası çocuk ve gençler için açtığı tenis kursu ise 75'inci Yıl, ASTUR ve OYAK spor tesislerinde devam ediyor.