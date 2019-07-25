Kaleiçi Festivali için 35 ülkeden temsilci geliyor

Antalya? Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, düzenlenen yemekte Kaleiçi mahalle muhtarlarıyla ve esnafla bir araya geldi. Uysal, bu yıl 10 – 13 Ekim tarihleri arasında 4'üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Oldtown Festivali ile ilgili bilgi verdi. Uysal Akdeniz çanağı ve Avrupa'yı esas alarak Kafkasya ve doğuyu da tarayarak 400 kente festival daveti gönderdiklerini belirterek, Almanya, İtalya ve Çekya gibi ülkelerden 35 kentin geleceğini bildirdiğini söyledi.

BİRİ KALEİÇİ'Nİ GÖZETLİYOR

Başkan Uysal, ayrıca, bir tanıtım ofisi oluşturmak için de çalışmalara başladıklarını söyledi. Bu ofiste 3 rehberle sürekli olarak Antalya'nın ve Kaleiçi'nin tanıtımını gerçekleştireceklerini aktaran Başkan Uysal, ayrıca Kalekapısı'na çok yakın bir noktada çatıya yerleştirilecek bir kamerayla kentin gündelik hayatını internet ortamında 24 saat canlı yayınlamayı hedeflediklerini söyledi.