Kayıp telefon kriz çıkardı

ANTALYA'DA cep telefonunu kaybeden K.K. (29) ortalığı biri birine kattı. 3 döner bıçağının kullanıldığı kavgada biri ağır 10 kişi yaralandı. Polisi alarma geçiren olay sabah saat 05.30 sularında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3805 sokakta meydana geldi. Kız arkadaşı ile oturan K.K. parktan kalktıktan sonra telefonun olmadığını fark etti.

ESNAFLA TARTIŞTI

Bölgedeki açık işyerlerini dolaşarak telefonunu arayan K.K., işyeri çalışanlarının 'biz almadık' cevabı sonrası çalışanlarla tartıştı. Bu sırada telefonla arkadaşları E.A. (27) ve V.K.'yi (28) yanına çağırdı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. İş yeri camları kırıldı. Sandalyeler havada uçuştu. 3 döner bıçağının çekildiği kavga dakikalarca sürdü.

1'İ AĞIR TOPLAM 10 YARALI VAR

İhbarın ardından bölgeye onlarca polis ekibi ve 5 ambulans sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle önledi. Durumu hafif olan 7 yaralıya ayakta müdahale edildi. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan K.K.'nin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.