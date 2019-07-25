Şimşek ara vermedi

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ntalya'nın Süper Lig'deki temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor, önceki gün kardeş takımı Antalyaspor ile yaptığı hazır maçından sonra Düzce kampındaki çalışmalarına ara vermeden devam etti. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde Topuk Yaylası'nda sabah ve öğleden sonra çift antrenman yapan turuncu-yeşillilerde, maç sırasında görülen eksiklikler üzerinde duruldu.
CUMA GÜNÜ SON İDMAN
Kuvvet çalışmalarının dikkat çektiği çalışmalar sırasında genç teknik adam Bulut'un oyuncuları sık sık uyarması dikkat çekti. Şimşek yarın oynayacağı Gazişehir Gaziantep hazırlık maçı ile Düzce'deki kamp dönemini tamamlayacak. Alanyaspor, 29 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek ve burada 9 Ağustos'a kadar 3 hazırlık maçı daha gerçekleştirerek lig öncesi kamp dönemini tamamlayacak.