Şimşek ara vermedi

BUGÜN NELER OLDU

ntalya'nın Süper Lig'deki temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor, önceki gün kardeş takımı Antalyaspor ile yaptığı hazır maçından sonra Düzce kampındaki çalışmalarına ara vermeden devam etti.CUMA GÜNÜ SON İDMANKuvvet çalışmalarının dikkat çektiği çalışmalar sırasında genç teknik adam Bulut'un oyuncuları sık sık uyarması dikkat çekti. Şimşek yarın oynayacağı Gazişehir Gaziantep hazırlık maçı ile Düzce'deki kamp dönemini tamamlayacak.