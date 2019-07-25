Yarım asırlık aşk

Antalya'nın Akseki ilçesinde yer alan Bademli Mahallesi'nde 49 yıldır ahşap kaşık imal eden Hasan Ünal, babasından öğrendiği mesleğini yaşatmanın mücadelesini veriyor. Evinin bodrumuna küçük bir atölye kuran 69 yaşındaki Hasan Ünal, ardıç ve şimşir ağaçlarından oyarak yaptığı kaşık ve kepçeleri, turistlere satarak hem geçimini sağlıyor hem de ata mesleğini yaşatıyor.

MESLEĞİN SON USTASI

Kaşık üretiminde mesleğin son ustalarından biri olduğunu dile getiren Ünal, "Önceden kaşık üretimi bu mahalledeki yüzlerce ailenin geçim kaynağıydı. Ama şimdi kaşık üreten yaşları 70 civarında bir avuç usta kaldık. Yeni ustalar da yetişmiyor. Kaşıkları hediyelik eşya olarak turistlere satıyoruz" diye konuştu.