15’lik sürpriz trasfer

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orkuteli Belediyespor'un alt yapısında 5 yıldır oynayan, Antalyaspor'un futbolcu izleme ekibinin radarına yakalandı.RÜŞTÜ DE VAR!Korkuteli Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Yavuz, "Kulüp olarak geçmişte Mehmet Uğurlu, Sacittin Şahin, Rüştü Reçber, Bayram Kutlu, Sabri Turgut gibi sporcuları yetiştiren kulübümüz şimdi de Antalyaspor'a İsmail Atlı'yı gönderdi.ifadelerini kullandı.