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15’lik sürpriz trasfer

’un alt yapısında 5 yıldır oynayan , ’un futbolcu izleme ekibi tarafından kulübe kazandırıldı

Giriş Tarihi: 26.7.2019
15’lik sürpriz trasfer
Korkuteli Belediyespor'un alt yapısında 5 yıldır oynayan 15 yaşındaki İsmail Atlı, Antalyaspor'un futbolcu izleme ekibinin radarına yakalandı. Bir sezondur izlenen İsmail Atlı, Korkuteli Belediyespor Kulübünden Antalyaspor Kulübünün alt yapısına transfer edildi. RÜŞTÜ DE VAR!
Korkuteli Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Yavuz, "Kulüp olarak geçmişte Mehmet Uğurlu, Sacittin Şahin, Rüştü Reçber, Bayram Kutlu, Sabri Turgut gibi sporcuları yetiştiren kulübümüz şimdi de Antalyaspor'a İsmail Atlı'yı gönderdi. Amacımız ilçedeki yetenekli sporcuları keşfederek futbola kazandırmak. İsmail Atlı'yı Antalyaspor Kulübü'nün altyapısına kattığımız için mutluyuz. En büyük başarı hocalarımız Bayram Kutlu ve Hakan Vural'ındır" ifadelerini kullandı.
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15’lik sürpriz trasfer
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