Akrep tempo artırdı

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig ekibi Antalyaspor, Bolu'da devam eden hazırlık kampının en yorucu çalışmasını gerçekleştirdi. Kırmızıbeyazlılar, günü çift antrenman yaparak geçirdi. Teknik direktör Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçında oynayan profesyonel futbolculara sabah dayanıklılık çalışması yaptırdı.DESTEK EKİBİ DE YARIŞTITeknik direktör Bülent Korkmaz, antrenman bitiminde destek ekibi için özel bir koşu yarışması düzenledi.Antalyaspor'un akşam çalışmasında ise dar alanda çift kale maç oynandı. 3 ayrı takımdan oluşan çift kale maçta 3 takım da 7-7-7 berabere kaldılar.