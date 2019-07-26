Akrep tempo artırdı

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üper Lig ekibi Antalyaspor, Bolu'da devam eden hazırlık kampının en yorucu çalışmasını gerçekleştirdi. Kırmızıbeyazlılar, günü çift antrenman yaparak geçirdi. Teknik direktör Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçında oynayan profesyonel futbolculara sabah dayanıklılık çalışması yaptırdı. Düz koşu sonrası 4 gruba ayrılan Akrep, sahanın çevresinde dayanıklılık koşusu yaptı. Yorucu antrenmanı başarıyla tamamlayan futbolcular, çalışma bitiminde teknik heyetin alkışını aldı.
DESTEK EKİBİ DE YARIŞTI
Teknik direktör Bülent Korkmaz, antrenman bitiminde destek ekibi için özel bir koşu yarışması düzenledi. Tercüman, fizyoterapist, masör ve malzemecilerden oluşan destek ekibinin saha çevresinde 2 turdan oluşan yarışını masörler Nuri Aslan ile Osman Karacan birlikte birinci olarak tamamladı.
Antalyaspor'un akşam çalışmasında ise dar alanda çift kale maç oynandı. 3 ayrı takımdan oluşan çift kale maçta 3 takım da 7-7-7 berabere kaldılar.