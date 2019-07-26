Alanyaspor sakata geldi

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Topuk Yaylası'nda sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da şok edici bir gelişme yaşandı. Salı günü Antalyaspor ile hazırlık maçının 40. dakikasında rakibi ile girdiği mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Lokman Gör'ün Ankara'da MR'ı çekildi. Yapılan tetkiklerde oyuncunun sol ön diz çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Lokman Gör'ün önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

ÇEKİŞMELİ ANTRENMAN

Hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. Oldukça hırslı oldukları gözlenen futbolcular, Bulut'un gözüne girmek için adeta yarıştı. Lokman Gör'ün beklenmedik sakatlığına rağmen antrenmanda ayak tenisi maçları kıran kına geçti. Futbolcuların hırslı ve neşeli olmaları dikkat çekti.