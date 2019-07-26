Anneye can için 30 kilo zayıfladı

ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde yaşayan ve siroz hastalığı nedeniyle nakil olması gereken Hacer Duman'a (51), kızı İnci Duman (32), 3 ayda 30 kilo vererek, donör oldu. İnci Duman diyetisyen kontrolünde 3 ayda 111 kilodan 81 kiloya düştü. İnci Duman, karaciğerinin bir bölümüyle annesini hayata bağladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Başhekim ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ile ekibi tarafından yaklaşık 9 saat süren operasyonda İnci Duman'dan alınan karaciğer dokusu, anne Hacer Duman'a nakledildi. Kızı sayesinde sağlığına kavuşan anne Hacer Duman, 2013 yılında sebebi bilinmeyen siroz hastalığına yakalandığını anlatarak, "Kızım benim için üç ayda 30 kilo verdi. Büyük özveri gösterdi. Kilo kaybından sonra nakil yapılabildi. Kızım bana can oldu" diye konuştu.

KARACIĞER NAKLI

İnci Duman ise zayıflamak için eve spor aletleri aldığını, sürekli spor yaptığını belirterek, "Önemli olan annemin hayatı. Anneler evlatları için canlarını verir, ben ise karaciğerimin bir bölümünü verdim" diye konuştu.