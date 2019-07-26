Çavuşoğlu ziyaret turunda

BUGÜN NELER OLDU

AYTEMIZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımın kamp yaptığı Düzce'de Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i ziyaret etti. Ziyaretlerde, geçtiğimiz günlerde Düzce'de yaşanan sel felaketinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerekdileklerini ileten Çavuşoğlu, yetkililere üzerlerinde isimleri yazan birer forma hediye etti. Çavuşoğlu, ziyaretlerin ardından takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası'na geçti.