Eğitimin maskotu

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, barınaktan alınan ve bakanlığın bahçesinde bakılan 'Pergel' isimli köpeğin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, yeni dönemde okulların bahçesinde köpek bakılabilmesi için başlatılan çalışmayı açıklaması üzerine ilk destek Antalya'dan geldi. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, barınaktan bir köpek alarak adını 'Carlo' koldu. Müdürlük binasının bahçesinde bakılan 'Carlo', tüm eğitim camiasının ve müdürlük personelinin neşesi oldu. İl Müdürü Yüksel Arslan'ın yanı sıra personelde ilgi kaynağı olan 'Carlo' binaya gelenleri karşılayarak onlara pati uzatıyor.Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Yılmaz Özsoy, henüz 3 aylıkken üzerinden araba geçerek sol arka kalça kemiği kırılan boxer mix cinsi köpeği barınaktan sahiplenerek çalıştığı kuruma getirdiğini söyledi. Aynı zamanda köpek eğitmeni de olan Özsoy, 'Carlo' ismini verdiği köpeğini il müdürlüğünde eğiterek kısa sürede kurumun neşe kaynağı haline getirdi. 'Otur, bekle' gibi bir çok komuta uyan 'Carlo', yaya geçitlerinde dahi trafik kurallarına uymayı biliyor.İl Müdürü Yüksel Arslan, Bakan Selçuk'un yeni dönemde okulların barınaktan köpek alarak bahçelerinde bakabilmeleri için yürütülen çalışmaya Antalya'da biran önce uygulamaya geçirmek istediklerini söyledi. Bu doğrultuda 'Carlo'nun İl Müdürlüğü'nün bahçesinde bakıldığını ifade eden Arslan, yeni dönemde okullarda da aynı uygulamaya geçilmesi için destek sağlayacaklarını söyledi. Carlo, akşamları da binanın güvenlik görevlileriyle nöbet tutuyor.