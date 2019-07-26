Fethiye’yi uçuran gelir

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Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, ilçe turizminin ekmek kapısı oldu. Yılın ilk yarısında yapılan yamaç paraşütü atlayış sayısı, geçen yıla göre yüzde 18 artış gösterdi. Fethiye'nin 'dünyaya açılan penceresi' olarak görülen Babadağ'da, bu artış, turizm gelirlerine de yansıdı. Yoğunluk turizmcilerin yüzünü güldürdü. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, "Babadağ'dan 2018'de 162 bin 776 uçuş yapılmıştı. Geçen yılın ilk altı ayında 45 bin 575 olan uçuş sayısı, bu yılın aynı döneminde 53 bin 900'e yükseldi. Yılsonu itibarıyla atlayış sayısının 200 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.Çıralı turizmi 12 aya yaymak amacıyla Babadağ'da hayata geçirilmesi planlanan teleferik projesi ile ilgili de bilgi verdi. 30 milyon dolarlık teleferik projesinin 2020'de hizmete gireceğini anlatan Çıralı, "Teleferik projesiyle Babadağ her yıl yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlayacak" ifadelerini kullandı.