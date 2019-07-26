Halı tarlası büyülüyor

Antalya'nın? Döşemealtı ilçesi, temmuz ayının gelmesiyle halı tarlasına döndü. Nem oranının kent merkezine göre düşük, güneş ışınlarının daha yakıcı olması nedeniyle halılar, renklerinin pastelleşmesi için hasat dönemi sona eren Döşemealtı'ndaki tarlalara serildi. renklerinin pastelleşmesi için tarlalara serilen ve 1 aydan 3 aya kadar bekletilen halılar renk cümbüşüyle görsel şölen oluşturuyor.

KLİP ÇEKİMLERİ YAPILDI

Halı tarlalarındaki renkli görüntüler, fotoğraf tutkunlarının yanı sıra müzik klibi yapımcılarının da dikkatini çekiyor. Geçen yıl farklı yabancı haber ajansları da renkli görüntüleri abonelerine servis etti. Yöredeki köylü kadınların ve yaz harçlığını çıkarmak isteyen öğrencilerin emek verdiği halı tarlalarında değerli halılar 24 saat korunuyor.