Hırsızlık için özel düzenek yaptılar

Antalya'da elektronik mağazaları ve kuyumculardan hırsızlık yapan biri kadın 3 kişi Kütahya'da yakalandı. Hırsızlık teknikleri ise pes dedirtti. Hırsızların elektronik mağazalarından çalınan ürünlerdeki alarmın sinyalini kesmek için alüminyum folyolu düzenek kullandığı, kuyumculardan yapılan hırsızlıklarda ise sütyenli düzenek kullanıldığı tespit edildi.

5 HIRSIZLIK OLAYININ FAILI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelilerin içinde olduğu kiralık bir otomobilin kente giriş yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Antalya'da 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen Serhat Y., (29), Sinan Y. (28) ve Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dolandırıcılık suçundan aranan Gizem A., (27) Kütahya - Eskişehir karayolundaki mağazaların bulunduğu bölgede operasyonla yakalandı.

DÜZENEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin içinde olduğu otomobilde yapılan aramada, hırsızlık için kullanılan alüminyum folyo düzenekli poşetler, sütyen düzeneği, CD çalar içine gizlenmiş 1 gram eroin ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi. Şüphelilerin, uyuşturucu madde kullanımından da kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Zanlılar, sorğulamaları için özel bir ekeple Antalya'ya getirildi.