Isparta’da eğitime belediye desteği

ISPARTA Belediyesi Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kurs vermeye hazırlanıyor. Oğuzata Eğitim Kursları'nda ücretsiz verilecek eğitim öncesinde seviye tespit sınavı gerçekleştiriyor. LGS için 488, YKS için ise 378 öğrenci sınavlara müracaat etti.

KAPASİTE 700'E ÇIKTI

Oğuzata Eğitim Kursları Sorumlusu ve Eğitim Danışmanı Mevlüt Çelik, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda derslik sayılarının arttırılarak yenilendiğini, ekipman ihtiyaçlarının tamamlanarak modern bir eğitim yuvası haline getirildiğini söyledi. Çelik, "Daha çok gencimize bu hizmeti verebilmek için 500 olan kapasitemiz 700'e çıkarılmıştır. Buna rağmen gelen talepleri karşılamakta güçlük çekiyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu taleplerin tamamını karşılama noktasında çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.