Jandarmadan sürpriz

Antalya? İl Jandarma Alay Komutanlığı Çocuk ve Kısım Amirliği tarafından 'Çocuk ve Gençleri Koruma Projesi' kapsamında Finikeli öğrencilere yaz etkinliği düzenlendi.

8 ÖĞRENCIYE GEZI

Finike Şehit İsmail Çalkan İlkokulu'ndan 8 öğrenci, etkinlik kapsamında Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Beldibi Karakol Komutanlığı'nda bulunan Atlı Devriye Timi ve ilçedeki bir eğlence merkezini ziyaret etti. Çocukların yaz tatiline sosyal aktivitelerle katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programda öğrenciler, güvenlik güçleriyle dostluk kurdu.