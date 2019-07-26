Kepez’den istihdam atağı

BUGÜN NELER OLDU

iş arayanlar ile işverenleri buluşturan Kepez Belediyesi Kariyer Ofisi, 'İş ve İstihdamı Geliştirme Merkezi'ne dönüştürüldü. Konuyla ilgili Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Milli Eğitim İl Müdür Vekili Ahmet Kocagöz ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat işbirliği protokolü imzaladı.Bu merkezin yeni dönemde vaat ettikleri 123 projeden birisi olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, "Çeşitli devlet kurumlarımızın güçlerini birleştirerek farklı bir motivasyonu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki, gönül gönüle verip hemşerilerimizi iş alanlarıyla tanıştıralım, diğer yandan işçi arayan işverenlere fayda sağlayalım. Yaşayan ekonomiyi harekete geçirmeye dönük olarak bir gayreti ortaya koyacağız. İş ve aş oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.