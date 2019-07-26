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Minik parmaklardan renkli takı tasarımları

bünyesinde açılan takı tasarım kursu geleceğin tasarımcılarını yetiştiriyor. Çocukların hayal gücünü geliştiren kurslarda yapılanlar görenleri şaşırtıyor

Giriş Tarihi: 26.7.2019
Minik parmaklardan renkli takı tasarımları

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri (AKBEM) Çaybaşı Kurs Merkezi'nde 9-14 yaş gurubu çocuklar için takı tasarım kursu veriliyor. Çocuklara yönelik ilk kez açılan takı tasarım kursu yoğun ilgi görüyor. Yetişkinlerin zorlanarak yaptıkları, makrome örgüleri ve renkli boncukların ilmek ilmek işlendiği bileklikler, minik parmakların özgün yaratıcığıyla şık takılara dönüşüyor.

GELİŞİME KATKI
9-14 yaş gurubundaki çocuklar keyif- li zaman geçirmenin yanında grup içinde birbirleriyle uyum sağlamayı, yardımlaşmayı, fikir alışverişlerinde bulunmayı da öğreniyor. Kursiyerler, hayal gücünden yaratıcılığa, eğitim, öğretimden paylaşmaya kadar tüm soyut kavramları somutlaştırarak öğreniyor


HAYAL GÜÇLERİ İLE EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR
AKBEM, takı tasarım öğretmeni Meral Bağzıklı çocukların eğlenerek öğrendiği bir atölye çalışması olduğunu ifade etti. Bağzıklı "Bilişsel gelişimlerine de olumlu yönde katkı sunan çalışmalar okul derslerinde de başarılı olmalarını sağlıyor. Bunun sebebi takı tasarlarken dikkatli çalışmayı öğreniyorlar. Birçok zaman ellerinde bir iş varsa mola vermeden çalışıyorlar. Onların yararcılıklarını ve hayal güçlerini geliştiriyoruz" dedi.

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Minik parmaklardan renkli takı tasarımları
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