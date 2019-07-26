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Tek çatıda tanıtıma destek

Kültür ve Bakanı Ersoy’u ziyaret eden POYD Başkanı Ülkay Atmaca, tanıtımda tek çatı modeline tam destek verdi

Giriş Tarihi: 26.7.2019
Tek çatıda tanıtıma destek
PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, geçen hafta içerisinde Ankara'da gerçekleştirdikleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ziyaretini değerlendirdi.

YILLARDIR KONUŞULUYOR
Ziyarette ana konunun Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı olduğunu dile getiren POYD Başkanı Ülkay Atmaca, ajans tarafından gerçekleştirilecek ve tek çatı altında yapılacak tanıtımın fayda sağlayacağına inandıklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan ajansla ilgili detaylı bilgi aldıklarını anlatan Atmaca, "Yılladır tek çatı altına destinasyon tanıtımı yapılmasını konusu konuşuyoruz. Bu oluşum çok doğru bir fikir. Kamuoyunda bazı soru işaretleri var ama yapılan açıklamalar ile bunun da ortadan kalktığını düşünüyorum. Ekim ayında hayata geçirilmesi ile beraber çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi. Atmaca, POYD olarak ajans danışma kurulu içinde yer almak istediklerini sözlerine ekledi.
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Tek çatıda tanıtıma destek
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